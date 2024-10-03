В Ростовской области ампутировали конечность страусенку с тремя лапами

Фото: ветцентр Айболит

В Шахтах произошел уникальный случай: в одном из хозяйств у пары страусов родился необычный малыш — с тремя лапами. В ветеринарном центре «Айболит» 29 сентября удалили лишнюю конечность.Когда страусёнка привели в клинику, врачи осмотрели его и сделали рентген. Выяснилось, что во время бега страусенок не использует третью лапу. Кроме того, она находилась рядом с половым органом, что значительно затрудняло его передвижение. В итоге было принято решение удалить лапу.- Операцию провели ювелирно. То, что лапа была в непосредственной близости к жизненно важным органам, усложняло нашу задачу, - рассказала администратор ветцентра Екатерина Шевченко.Операция продолжалась около часа под ингаляционным наркозом, который считается более безопасным для птиц, чем внутривенный.Птица отлично перенесла вмешательство и в скором времени поправилась. Ее уже выписали из клиники.