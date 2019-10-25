В Ростовской области сделали операцию ротвейлеру, повредившему лапу



Ротвейлеру, получившему травму задней лапы, провели операцию в Ростовской области, рассказали в клинике «ВетЮг» города Азова.



В один из тёплых осенних дней пёс по кличке Канцлер играл в фрисби вместе со своим хозяином. После того как собака в очередной раз подпрыгнула за летящей тарелкой, она вдруг стала хромать.



Владельцы привели Канцлера в ветклинику. Там у него диагностировали разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Как пояснил главный врач клиники «ВетЮг» Максим Войтенко, такие травмы часто встречаются у собак крупных пород. Это связано с большим весом животных, особенностями строения тела и физическими нагрузками.



Ротвейлеру сделали операцию на лапе, после чего отпустили домой. Сейчас ему предстоит реабилитация, которая займёт порядка двух месяцев. Чтобы избежать осложнений, хозяева должны периодически приводить Канцлера на осмотр к специалисту.

