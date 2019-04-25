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В Ростовской области нашли повешенным мужчину

В Ростовской области нашли повешенным мужчину
В Ростовской области нашли повешенным мужчину. Происшествие случилось 24 апреля в Матвеево-Курганском районе, сообщает информационный портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.

Тело мужчины 48-50 лет нашли возле комбайна. Он лежал в неестественной позе и не подавал признаков жизни. Прибывшим на место ЧП врачам оставалось только констатировать смерть мужчины, предположительно, от асфиксии.

По предварительной информации, селянин решился на отчаянный шаг из-за любви. Знакомые мужчины говорили, что у него была женщина, которая ушла к другому. Не смирившись с предательством, брошенный мужчина покончил с собой.

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