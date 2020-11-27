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В Ростовской области 32 671 человек вылечился от коронавируса

В Ростовской области 32 671 человек вылечился от коронавируса
Количество выздоровевших от коронавируса дончан превысило 32,5 тысячи. Информация об этом появилась 1 декабря.

Как сообщило региональное правительство, за прошедшие сутки COVID-19 побороли 272 человека. Всего с опасной инфекцией справился 32 671 житель Ростовской области.

Однако новый вирус не сдает позиций. За последние 24 часа число зараженных пополнили 332 дончанина, а общее количество пациентов с коронавирусом достигло 40 339 человек. Более того, растет и смертность от COVID-19. За сутки с инфекцией не смогли справиться 25 человек - наибольшее число за весь период пандемии. Жертвами вируса стал 1 351 пациент.

Под наблюдением медиков находятся 25 344 жителя донского региона с подозрениями на коронавирус. Всего медицинским наблюдением были охвачены 122,5 тысячи человек, из которых у 97,2 тысячи подозрения не подтвердились.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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