В Ростовской области 203 человека победили коронавирус

Более 76 тысяч дончан победили коронавирус. Свежие данные о выздоровевших от опасного вируса сообщили в правительстве Ростовской области.По данным на 17 апреля, за сутки коронавирус победили 203 человека. За весь период в области выздоровели 76 105 жителей региона. Эти пациенты получили несколько контрольных тестов на коронавирус, которые оказались отрицательными.При этом, растет число и заболевших опасным вирусом. В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 241 человека, из которых большинство ростовчане. Нарастающим итогом всего опасный вирус зарегистрировали почти у 85 тысяч дончан.