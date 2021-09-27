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От коронавируса за сутки выздоровели 357 жителей Ростовской области

От коронавируса за сутки выздоровели 357 жителей Ростовской области
В Ростовской области медики продолжают спасать жизни пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 26 по 27 сентября от COVID-19 выздоровели 357 человек.

В стационарах находятся 3 986 пациентов. Еще 346 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Они получают кислород с помощью масок и мундштуков. Состояние 51 человека врачи оценивают как тяжелое. Эти пациенты не могут самостоятельно дышать. Их обеспечивают кислородом через эндотрахеальные трубки. В некоторых случаях оборудование приходится вставлять в трахею или даже в надрез, сделанный на ее передней стенке. Тогда медики вводят пациентов в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боли или дискомфорта.

Всего с начала пандемии врачи вылечили от коронавируса 118 879 человек. По информации регионального правительства, увеличилось и количество зараженных. За сутки диагноз подтвердился у 485 жителей Дона, а общее число достигло 137 160.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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