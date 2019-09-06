В ростовских автобусах в День города будут работать экскурсоводы



Фото: rostovgortrans.ru

В Ростове в День города во время поездки в общественном транспорте можно будет послушать экскурсию. Акция «Родной город глазами туриста» приурочена к 270-летнему юбилею донской столицы.



Интересные и малоизвестные факты из истории Ростова расскажут на обычных городских маршрутах № 3 Главный ж/д вокзал – Лесничество и № 7 Главный ж/д вокзал – улица Можайская. На автобусах будет прикреплена специальная табличка «Экскурсионный», сообщает информационный портал «Ростовский городской транспорт».



Акция пройдёт с 10 до 16 часов в субботу, 14 сентября. Для пассажиров экскурсия будет бесплатной, но за проезд будет необходимо заплатить по обычному тарифу. Для участников акции приготовлены памятные сувениры.



Добавим, что в течение праздничного дня маршруты общественного транспорта изменятся. Автобусы будут объезжать праздничные мероприятия по улице Красноармейской и проспекту Шолохова.