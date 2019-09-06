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В ростовских автобусах в День города будут работать экскурсоводы

В ростовских автобусах в День города будут работать экскурсоводы
Фото: rostovgortrans.ru
В Ростове в День города во время поездки в общественном транспорте можно будет послушать экскурсию. Акция «Родной город глазами туриста» приурочена к 270-летнему юбилею донской столицы.

Интересные и малоизвестные факты из истории Ростова расскажут на обычных городских маршрутах № 3 Главный ж/д вокзал – Лесничество и № 7 Главный ж/д вокзал – улица Можайская. На автобусах будет прикреплена специальная табличка «Экскурсионный», сообщает информационный портал «Ростовский городской транспорт».

Акция пройдёт с 10 до 16 часов в субботу, 14 сентября. Для пассажиров экскурсия будет бесплатной, но за проезд будет необходимо заплатить по обычному тарифу. Для участников акции приготовлены памятные сувениры.

Добавим, что в течение праздничного дня маршруты общественного транспорта изменятся. Автобусы будут объезжать праздничные мероприятия по улице Красноармейской и проспекту Шолохова.

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