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Двое рабочих в Ростове-на-Дону изнасиловали и зарезали пенсионерку

Двое рабочих в Ростове-на-Дону изнасиловали и зарезали пенсионерку
Фото: mykray.info

В Ростове двое мужчин изнасиловали и убили пенсионерку. Труп 69-летней женщины обнаружили 7 августа в одном из домов на улице Трудящихся.

По подозрению в убийстве задержаны 32-летний и 34-летний мужчины. Как оказалось, они работали на стройке недалеко от дома своей жертвы. Они проникли в жилище, изнасиловали и зарезали пенсионерку. К тому же злоумышленники похитили ювелирные украшения, посуду и другие вещи.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Изнасилование» и «Разбой», - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование
уголовного дела продолжается.

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