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В Ростове жители сообщают о массовом сбое в работе «Телеграма»

В Ростове жители сообщают о массовом сбое в работе «Телеграма»
Ростовчане сообщают о массовом сбое в работе «Телеграма». Жалобы начали оставлять пользователи 24 января.

Согласно данным сайта Сбой.РФ, проблема возникла около 08:00. Всего в России подали 924 жалобы. Из этого числа 5% являются жителями Ростовской области.

Люди жалуются, что невозможно загрузить фото и видео, в том числе «истории». Некоторые не смогли отправить сообщения, высвечивается надпись «обновление».

О том, по какой причине произошел сбой, пока не сообщается.
Фото: скрин.
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