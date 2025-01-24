В Ростове жители сообщают о массовом сбое в работе «Телеграма»

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Ростовчане сообщают о массовом сбое в работе «Телеграма». Жалобы начали оставлять пользователи 24 января.Согласно данным сайта Сбой.РФ, проблема возникла около 08:00. Всего в России подали 924 жалобы. Из этого числа 5% являются жителями Ростовской области.Люди жалуются, что невозможно загрузить фото и видео, в том числе «истории». Некоторые не смогли отправить сообщения, высвечивается надпись «обновление».О том, по какой причине произошел сбой, пока не сообщается.