Жители Ростовской области сообщили о массовом сбое в интернете

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В Ростовской области жители жалуются на сбой в работе интернета. Множество сайтов перестали работать 14 января.Массовый сбой произошел около 17:00. Люди просто не смогли открыть страницы, оставить сообщения и загрузить фото. Проблемы наблюдаются как в работе мессенджеров, так и у операторов связи.Жители запаниковали и массово начали оставлять жалобы в телеграм-каналах на всеобщий сбой. Проблему заметили также в Краснодаре, Москве и других городах.Добавим, что спустя полчаса некоторые страницы все же начали открываться. По какой причине случился сбой, пока не известно.