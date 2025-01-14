Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Ростовской области сообщили о массовом сбое в интернете

Жители Ростовской области сообщили о массовом сбое в интернете
В Ростовской области жители жалуются на сбой в работе интернета. Множество сайтов перестали работать 14 января.

Массовый сбой произошел около 17:00. Люди просто не смогли открыть страницы, оставить сообщения и загрузить фото. Проблемы наблюдаются как в работе мессенджеров, так и у операторов связи.

Жители запаниковали и массово начали оставлять жалобы в телеграм-каналах на всеобщий сбой. Проблему заметили также в Краснодаре, Москве и других городах.

Добавим, что спустя полчаса некоторые страницы все же начали открываться. По какой причине случился сбой, пока не известно.
Фото: скрин.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.