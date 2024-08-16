Жители Ростова пожаловались на отсутствие освещения возле «Ростов Арены»

Фото: Благоустройство

Ростовчане пожаловались на отсутствие освещения на алее возле «Ростов Арены». Снимки темной улицы горожане разместили 15 августа в соцсетях.На кадре видно, что аллея у стадиона буквально погрузилась во тьму. Из-за неработающих фонарей на участке в любой момент могут пострадать пешеходы. На тропинке повсюду образовались ямы, и в темноте их можно просто не заметить.- Не работает ни один фонарь, вся плитка побита, и во многих местах ямы, которые в темноте не видны, - сказано в жалобе.При каких обстоятельствах фонари на одной из самых известных аллей для прогулки ростовчан погасли, неизвестно. Жители просят как можно скорее восстановить освещение, чтобы избежать ЧП.