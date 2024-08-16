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Жители Ростова пожаловались на отсутствие освещения возле «Ростов Арены»

Жители Ростова пожаловались на отсутствие освещения возле «Ростов Арены»
Ростовчане пожаловались на отсутствие освещения на алее возле «Ростов Арены». Снимки темной улицы горожане разместили 15 августа в соцсетях.

На кадре видно, что аллея у стадиона буквально погрузилась во тьму. Из-за неработающих фонарей на участке в любой момент могут пострадать пешеходы. На тропинке повсюду образовались ямы, и в темноте их можно просто не заметить.

- Не работает ни один фонарь, вся плитка побита, и во многих местах ямы, которые в темноте не видны, - сказано в жалобе.

При каких обстоятельствах фонари на одной из самых известных аллей для прогулки ростовчан погасли, неизвестно. Жители просят как можно скорее восстановить освещение, чтобы избежать ЧП.
Фото: Благоустройство
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