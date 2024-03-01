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В Ростове жители дома на улице Еременко жалуются на трупный запах в подъезде

В Ростове жители дома на улице Еременко жалуются на трупный запах в подъезде
В Ростове жители дома на улице Еременко жалуются на трупный запах в подъезде. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

По словам горожан, в одной из квартир дома № 85/1 скончалась одинокая пенсионерка. Ее тело забрали, но квартиру так и не обработали, из-за чего трупный запах распространился по всему подъезду.

- В квартире стоит невыносимая вонь. Тараканы разносят заразу по всему дому. Голуби также обосновались в квартире и разносят заразу. Всё это очень страшно, ведь и мы, и наши дети всем этим дышим, - пишет одна из жительниц дома.

Из-за того что квартира никак не обработана, этой вонью дышат дети, проживающие в многоэтажке. Жильцы могут получить интоксикацию из-за трупного запаха. Также из-за него могут возникать головные боли, потеря сознания, воспаление лимфоузлов, а также резкое снижение иммунитета.
Фото: яндекс.карты
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