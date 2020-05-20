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В закрытой квартире ростовской многоэтажки разлагается труп

В закрытой квартире ростовской многоэтажки разлагается труп
Жильцы одной из многоэтажек в Ростове-на-Дону столкнулись с настоящим ужасом: над их головами в запертой квартире разлагается человеческое тело. Семья, проживающая в доме № 5 по улице Андреева в Суворовском микрорайоне, на днях почувствовала трупный запах, затем заметила на стене странные потёки, которые источали смрад.

Ростовчане сообщили о происходящем в полицию. В пресс-службе донского ГУ МВД эту информацию подтвердили и добавили, что правоохранители выезжали на место. Сейчас решается вопрос о том, чтобы вскрыть квартиру, находящуюся этажом выше. Тем временем, пока соответствующие инстанции (решение выносят суд или прокуратура) оформляют разрешение, жильцы задыхаются от трупного запаха. Их стена и обои уже пропитались гнилостной субстанцией. Это происходит, когда умерший в течение нескольких дней лежит на полу, и тело начинает разлагаться. Тогда масса пропитывает деревянные перекрытия и просачивается в помещение, находящееся ниже.

Потерпевшие предполагают, что смерть настигла их соседку. Пока им не удаётся связаться с её родственниками. Что произошло в квартире на 14-м этаже, удастся узнать только после того, как дверь взломают.

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