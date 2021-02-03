Мумифицированный труп ростовчанина превратил в кошмар жизнь его соседей

Около месяца жители многоэтажного дома в Ростове жили рядом с мумифицированным трупом соседа. Происшествие случилось в одном из домов на улице Орбитальной.Жильцы обратили внимание на ужасающее зловоние в подъезде дома. Источник запаха доносился из вентиляции и стал проникать в квартиры людей. С тех пор жизнь соседей превратилась в кошмар. Вонь распространилась сразу на несколько квартир. Чтобы хоть как-то от нее избавиться, люди постоянно проветривали жилье. Окна практически не закрывали, и многие жильцы заболели в холодном жилище. Ростовчане забили тревогу и вызвали полицию. Однако правоохранители ничего подозрительного не заметили и уехали. Ситуация повторилась еще несколько раз, но у стражей порядка как будто пропал нюх - никакого постороннего запаха они не чувствовали.Люди несколько недель жили с открытыми окнами. Когда уже появились мошки, а удушающий запах буквально сбивал с ног, соизволил прийти очередной участковый. Оказалось, что вонь идет из квартиры 40-летнего мужчины, проживающего на 7-м этаже.- Дверь ломали минут 15. Как только ее открыли, повалил отвратительный запах тухлятины, - рассказала жительница дома Софья Т.Худшие опасения жильцов подтвердились. По данным собственного источника Rostov.ru, в квартире был найден труп хозяина жилища. Тело мужчины пролежало в квартире около 2-3 недель и успело мумифицироваться.По словам соседей, умершего звали Максим. Отец ростовчанина, с которым он проживал, скончался за несколько месяцев до этого от инсульта. Якобы Максим решил скрыть его смерть, чтобы получать за него пенсию. Все это время тело отца лежало на диване в квартире мужчины. Чтобы перебить трупный запах, Максим превратил жилище в свалку. Соседи пожаловались на вонь, и только тогда гниющее на диване тело пенсионера все-таки забрали.От чего теперь умер сам Максим, пока не известно. Мужчина вел асоциальный образ жизни и постоянно скандалил с соседями. Причину его смерти установят судмедэксперты.