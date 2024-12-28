В Ростове жители дома на 8-й Линии пожаловались на плачевное состояние крыши

Фото: DonDay

В Ростове жители дома на 8-й Линии сообщили о плачевном состоянии крыши. Об этом сообщает издание DonDay со ссылкой на старшую по дому Марину Кочубу.Дом № 11, построенный в 1926 году, подвергся капитальному ремонту электрических систем и строительному контролю несколько лет назад. Но на состояние крыши, которая не ремонтировалась с момента постройки, никто внимания не обратил.Как отмечает Марина Кочуба, серьезные проблемы с кровлей стали заметны несколько лет назад. Во время сильных ливней вода начинает течь с верхнего этажа на нижний. Кроме того, на потолке квартиры второго этажа видны следы протечек.— Единственная наша проблема — это крыша, — говорит Марина Кочуба. — Доски сгнили и не менялись десятилетиями, из-за дождей ситуация только ухудшается. В нашем доме живут пенсионеры, которые не могут позволить себе ремонт крыши самостоятельно.Жители опасаются, что в какой-то момент потолок может обрушиться им на голову, ведь такие предпосылки уже есть.Люди просят обратить внимание на проблему городскую администрацию и провести капремонт крыши как можно раньше. По данным дом.минжкх, капремонт кровли запланирован на 2029 год.