В Ростове жалуются на плохую работу популярных приложений из-за VPN
Жители Ростова-на-Дону стали массово сообщать о неполадках в работе российских онлайн-сервисов при использовании VPN. Отдельные жалобы появлялись и раньше, но по-настоящему массовой проблема стала 15 апреля.
Проблемы с доступом или частичной работой заметили в приложениях Сбербанк, VK, Ozon, Газпром-Медиа, Авито, X5, 2ГИС, Wink, HeadHunter и других программах. Например, с включенным VPN теперь нельзя заказать еду в Самокате, вещи на Wildberries, а Яндекс при поиске просит обновить страницу. Если выключить VPN, все снова работает нормально.
В сети пользователи разделились во мнениях. Пользователи задаются вопросами, зачем вообще заходить на маркетплейсы и другие сервисы через VPN?
VPN (Virtual Private Network) — технология, которая создаёт защищённое соединение поверх интернета.