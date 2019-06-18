На железнодорожные пути в Новочеркасске обрушилось здание



На железную дорогу в Новочеркасске обрушилась постройка. Часть здания бывшего комбината по перемолке муки обвалилась около 7 часов 20 июня. Издание DonDay Новочеркасск сообщает, что рухнула погрузочная площадка, которая по большей части состоит из металлоконструкций. Обломки перегородили рельсы и повредили контактные сети.



В момент обрушения в заброшенном здании находились рабочие. Они занимались разбором постройки. Они срезали одну из опор, из-за чего и произошёл обвал.



По счастливой случайности, в этот момент по путям не шли составы. После ЧП рабочие сразу сообщили о произошедшем сотрудникам железной дороги. Те сразу прекратили движение поездов.



Сейчас на месте работают аварийные службы, которые занимаются расчисткой завала. Сообщается, что составы ходят по другим путям, так что пассажиры могут не переживать по поводу отмены их рейсов.



По факту происшествия правоохранители проводят проверку.