В Ростове запретят остановку машин рядом с перинатальным центром

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В Ростове-на-Дону введут ограничения для транспорта рядом с перинатальным центром. Информация об этом размещена на сайте администрации города.С 6 июля водителям запретят останавливаться напротив учреждения. Нововведение связано с улучшением пропускной способности на дороге.После того как запрет вступит в силу, водителям, которые встречают женщин с новорожденными детьми, не нашедшим место для парковки, придется искать новое место, где оставить машину. При остановке в неположенном месте грозит штраф до 2 000 рублей.