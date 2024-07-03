В Таганроге туристам подбросили котенка, пострадавшего от живодеров
С очередным случаем бесчеловечности столкнулись в Таганроге. Отдыхающие обнаружили у себя под дверью котенка с переломом позвоночника. Историю малыша, названного Морячком Попаем (как героя старого зарубежного мультфильма), рассказал DonDay.ru.
«Хвостика» нашли 20 июня. Кроха сидел на задних лапках, а когда пытался передвигаться, волочил их. Оставить покалеченного на улице туристы не смогли. Они отвезли пушистика в ветклинику. Оказалось, у него сломан позвоночник.
— Если бы его покусали собаки, то были кусанные раны. А здесь четкая травма в одном месте, как от удара. Механическая травма, — поделилась местная зоозащитница Ольга Пикетт. — Позвоночник не сам сломался. Из своей практики скажу, что такие вещи могут сделать только люди.
Больше недели котенок провел в стационаре ветклиники. Там ему сделали все необходимые прививки, обработали от паразитов. Помимо ухода, помочь малышу было нечем: никакие операции не вернут его лапкам способность ходить. Однако игривый кроха не отчаивается и с радостью переедет к новым любящим хозяевам.
— Он классный, веселый, активный — обычный котенок, только пострадавший от рук человека, — добавила Ольга.
Из-за поврежденного позвоночника Попай не может контролировать испражнение. Он ходит в туалет непроизвольно, поэтому ему понадобится не один памперс. Помочь с их покупкой или материально поддержать других подопечных Ольги, которых собралось уже не меньше двух сотен, можно переводом по номеру телефона: +7-960-465-88-42 (Ольга Викторовна П.) Этот же номер — контактный. Если хотите помочь пеленками, лекарствами, кормом или найти верного очаровательного питомца — звоните или пишите в мессенджеры.