В Ростове на трех улицах запретят парковку транспорта

Фото: Ростов Ру

В Ростове-на-Дону на трех улицах запретят парковку транспорта. Информация об этом размещена на сайте администрации города.С 29 июня ограничения введут на улице 3-й Баррикадной — от дома № 6 до Рабочей площади. Кроме того, водителям не разрешат оставлять машины рядом со строением № 1.Аналогичные меры будут действовать на улице Стабильной. Там запрет коснется участка от дома № 4 до строения № 18 с северной стороны. Кроме того, ограничения введут на пересечении улиц Каменебродской и Армянской.Автовладельцам стоит заранее подумать о новых парковочных местах после того, как запрет вступит в силу.