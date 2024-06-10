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В Ростове на трех улицах запретят парковку транспорта

В Ростове на трех улицах запретят парковку транспорта
В Ростове-на-Дону на трех улицах запретят парковку транспорта. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

С 29 июня ограничения введут на улице 3-й Баррикадной — от дома № 6 до Рабочей площади. Кроме того, водителям не разрешат оставлять машины рядом со строением № 1.

Аналогичные меры будут действовать на улице Стабильной. Там запрет коснется участка от дома № 4 до строения № 18 с северной стороны. Кроме того, ограничения введут на пересечении улиц Каменебродской и Армянской.

Автовладельцам стоит заранее подумать о новых парковочных местах после того, как запрет вступит в силу.
Фото: Ростов Ру
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