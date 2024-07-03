Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Батайске из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ «Оранжерея»

В Батайске из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ «Оранжерея»
В городе Батайске Ростовской области поступило сообщение о минировании торгового центра «Оранжерея». Информацию об этом предоставил источник Donday.

Сообщение о минировании поступило 3 июля около 17:00. Сотрудники МЧС немедленно выехали на место происшествия. Вскоре туда прибыли также работники медицинской службы и полиции.

Всех сотрудников и посетителей торгового центра эвакуировали из здания. В настоящее время в ТЦ «Оранжерея» проводятся работы по поиску взрывоопасных предметов.

Официальных комментариев от ГУ МВД пока не поступало.
Фото: battime.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.