В Батайске из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ «Оранжерея»

Фото: battime.ru

В городе Батайске Ростовской области поступило сообщение о минировании торгового центра «Оранжерея». Информацию об этом предоставил источник Donday.Сообщение о минировании поступило 3 июля около 17:00. Сотрудники МЧС немедленно выехали на место происшествия. Вскоре туда прибыли также работники медицинской службы и полиции.Всех сотрудников и посетителей торгового центра эвакуировали из здания. В настоящее время в ТЦ «Оранжерея» проводятся работы по поиску взрывоопасных предметов.Официальных комментариев от ГУ МВД пока не поступало.