Алексей Логвиненко: Медучреждения Ростова получают гранты на приобретение нового высокотехнологичного оборудования

Фото: администрация Ростова.

Укрепление здоровья людей и увеличение продолжительности жизни - главные задачи всех уровней власти. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко убедился в этом лично. Ведь в Ростове идет колоссальная работа над реализацией муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону». В рамках муниципальной программы медучреждениям выделяются гранты на приобретение нового высокотехнологичного оборудования.КДЦ «Здоровье» приобрел 34 единицы диагностического оборудования для дооснащения Центра амбулаторной онкологической помощи. Благодаря аппаратам сокращается время изготовления гистологических и микробиологических анализов, а также время выполнения рентгенологических, ультразвуковых и эндоскопических исследований. Выполняются высокотехнологичные операции по урологии и кардиологии.ОКДЦ приобрел три автоматические сканирующие системы для лабораторных исследований на основе искусственного интеллекта. Они позволяют устанавливать точный диагноз пациентам с гематологической патологией, выполнять сканирование образца крови или костного мозга, выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.ЦГБ им. Семашко обеспечила открытие отделения реабилитации, не имеющее в регионе аналогов. Благодаря новому оборудованию сократились сроки лечения пациентов, в том числе участников СВО, получивших травмы, перенесших операции, имеющих нарушения функции центральной нервной системы.- Об актуальных потребностях ростовской медицины мы знаем благодаря тесному контакту с Минздравом и руководством лечебных учреждений. Для оказания помощи медучреждениям найден формат - выделяем гранты в форме субсидии, - рассказал Алексей Логвиненко. - Из бюджета города за два года выделено более 600 млн рублей на приобретение 76 единиц современного медоборудования. Оно позволяет оперативно диагностировать заболевания, повышать достоверность исследований и лечебных процедур, значительно улучшать качество жизни пациентов.Одна из приоритетных задач – помогать медицинским учреждениям в предоставлении ростовчанам более качественной медицинской помощи. Поэтому работа в этом направлении будет продолжена.