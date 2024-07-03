Экс-начальнику колонии в Ростовской области вынесли приговор

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В Ростовской области вынесли приговор экс-начальнику колонии-поселения. Об этом сообщили в региональном СУ СКР 3 июля.Правоохранитель возглавлял ИК-8 в поселке Садковском Веселовского района. По выходным, праздникам и ночам он отправлял заключенных на кирпичный завод в Мартыновском районе. Очевидно, осужденных использовали в качестве бесплатной рабочей силы. В одну из таких «смен» в октябре 2022-го сбежал заключенный. Мужчина выпил спиртного и решил прокатиться на чужом автомобиле.Когда беглеца задержали и вернули в место отбытия наказания, появились вопросы к руководству. Оказалось, что в ИК практиковался не только незаконный труд осужденных. У начальства можно было отпроситься на денек-другой. В ноябре того же года один из заключенных попросил себе «отгул», чтобы съездить на свадьбу к родственнику. Начальник поручил сопроводить его туда своему подчиненному — экс-начальнику отряда отдела по воспитательной работе.В отношении руководителя колонии возбудили уголовное дело по статьям «Подстрекательство к превышению должностных полномочий» и «Превышение должностных полномочий». А его подчиненный стал фигурантом дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Их признали виновными и приговорили к условному сроку: 3 года 9 месяцев – одному и 3 года — второму. Приговор еще не вступил в законную силу.