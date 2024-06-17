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В Ростове запретят остановку транспорта рядом с областным перинатальным центром с 6 июня

В Ростове запретят остановку транспорта рядом с областным перинатальным центром с 6 июня
В Ростове запретят остановку транспорта рядом с областным перинатальным центром с 6 июня. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации города.

В районе улицы Бодрой, 90 автомобилистам будет запрещено останавливаться.

Причиной введения ограничений стали изменения в схеме организации дорожного движения.

Напоминаем, что с 20 июня в Ростове будет перекрыт проезд рядом с Парамоновскими складами. Водителям нельзя будет проехать по проспекту Чехова от улицы Станиславского до улицы Седова. Ограничения планируют снять после 30 октября.
Фото: Ростов ру
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