С Системой быстрых платежей оплата поездок транспортной картой «Простор» теперь выгоднее

Фото: пресс-служба НСПК

Пассажиры общественного транспорта Ростовской области получают больше выгоды при пополнении транспортных карт. На счет возвращается кешбэк – 5% при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Выгодное предложение будет действовать до 30 сентября этого года.Транспортную карту легко пополнить в приложении «Простор» (доступно для Google Play, Nashstore и RuStore). Следует только отсканировать ее с помощью NFC-модуля на смартфоне. Далее необходимо вести сумму платежа и в качестве способа оплаты выбрать СБП. Чтобы получить кешбэк на свой банковский счет, необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.vamprivet.ru и в мобильном приложении «Привет!». Размер кешбэка для одного пользователя СБП составляет 5% от суммы пополнения транспортной карты, а это до 1 000 рублей в месяц.- Пополнение транспортной карты с помощью Системы быстрых платежей занимает считанные секунды. При этом сегодня этот способ увеличения баланса проездного еще и самый выгодный – кешбэк 5% вернется обратно рублями. Надеюсь, жители Ростовской области оценят по достоинству новое предложение от СБП, – отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной НСПК.Акцию с кешбэком 5% на оплату через СБП проводит Национальная система платежных карт.Более подробно ознакомиться с правилами предоставления кешбэка можно на сайте www.vamprivet.ru и в мобильном приложении «Привет!».Добавим, что Система быстрых платежей (СБП) – это сервис, который помогает оперативно перевести средства между своими счетами в разных банках – участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. С помощью СБП можно оплатить различные товары и услуги по QR-коду или платежной ссылке/кнопке.Реклама. АО «НСПК» ИНН 7706812159. Erid: 2SDnjdmq1dU.