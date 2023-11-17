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В Ростове запретят остановку транспорта на Оганова с 9 декабря

В Ростове запретят остановку транспорта на Оганова с 9 декабря
В Ростове водителям транспорта запретят парковаться и останавливаться на улице Оганова. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Ограничения вступят в силу с 9 декабря. Речь идет об участке от перекрестка с Финишной до перекрестка с Решительной. Протяженность пути составляет порядка 800 метров. Как сообщили в департаменте автодорог Ростова, запрет введут только по западной стороне проезжей части.

Ранее стало известно об аналогичном ограничении в переулке Крепостном, в районе улицы Пушкинской. Там водители не смогут останавливаться и парковаться с 25 ноября.
Фото: Яндекс.карты.
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