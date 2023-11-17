В Ростове запретят остановку транспорта на Оганова с 9 декабря
В Ростове водителям транспорта запретят парковаться и останавливаться на улице Оганова. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.
Ограничения вступят в силу с 9 декабря. Речь идет об участке от перекрестка с Финишной до перекрестка с Решительной. Протяженность пути составляет порядка 800 метров. Как сообщили в департаменте автодорог Ростова, запрет введут только по западной стороне проезжей части.
Ранее стало известно об аналогичном ограничении в переулке Крепостном, в районе улицы Пушкинской. Там водители не смогут останавливаться и парковаться с 25 ноября.