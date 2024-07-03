В Ростове водитель легковушки сбил 44-летнюю женщину

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону водитель «Рено» сбил женщину-пешехода. Авария произошла 3 июля около 08:00 на проспекте Комарова.Предварительно, 36-летний мужчина на «Рено Каптюр» ехал в районе дома № 4. В этот момент нерегулируемый пешеходный переход хотела проскочить женщина. Водитель не успел нажать на тормоза и на большой скорости протаранил пешехода.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии 44-летняя женщина была доставлена в больницу с травмами.