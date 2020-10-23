В Ростове зафиксирована новая вспышка заражения коронавирусом

В Ростовской области зарегистрировали 311 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство инфицированных оказалось в Ростове, Новошахтинске и Гуково. Об этом сообщили в региональном правительстве 27 октября.В донской столице зафиксирована новая вспышка коронавируса. За минувшие сутки ковидный диагноз подтвердили у 182 человек. В Новошахтинске выявили ещё 30 человек с коронавирусом. Тройку лидеров замыкает город Гуково, там зарегистрировали 22 инфицированных жителя.В Красносулинском районе положительные тесты на COVID-19 оказались у десяти человек, в Таганроге и Сальском районе - у восьми, в Семикаракорском районе - у семи. По четыре новых случая зафиксировали в Батайске, Новочеркасске, Шахтах и Мясниковском районе.У троих жителей Зверево и Азовского района врачи также выявили опасное заболевание. По два человека заразились в Волгодонске, Аксайском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Целинском районах. Единичные случаи инфицирования обнаружили в Азове, Белокалитвинском, Волгодонском, Дубовском, Кагальницком, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Орловском и Тацинском районах.Добавим, за весь период пандемии в Ростовской области коронавирусом заразились 29 369 человек. При этом жертвами нового вируса стали 772 пациента, из них 11 тяжелобольных скончались за последние сутки. Эпидситуация в регионе остаётся критической. Накануне в области развернули ещё 20 ковидных коек.