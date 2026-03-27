В Ростовской области на торги выставили части списанной техники Морспасслужбы

Части списанной техники Федерального государственного бюджетного учреждения "Морспасслужба" будут проданы на аукционе в Ростовской области. Соответствующее объявление опубликовано на платформе "ГИС Торги".На торги выставлен смешанный лом черных и цветных металлов, образовавшийся после демонтажа выбывших из эксплуатации автомобилей и автопогрузчика. В списке имущества, подлежащего продаже, значатся: автомобиль "ГАЗ-66", "УАЗ 39094", "КамАЗ 5410", автопогрузчик модели 4045н, а также два автомобиля "МАЗ 5432А3-322". Общий вес лома черного металла составляет 23,324 тонны.Местонахождение имущества – село Пешково Азовского района. Начальная цена лота установлена в размере 382,8 тысячи рублей. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 27 апреля. Итоги торгов будут подведены через два дня после завершения срока подачи заявок.