В Багаевской потушили пожар на полигоне ТКО
В станице Багаевской Ростовской области потушили пожар на полигоне ТКО. Об этом сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная 27 марта.
Отходы на полигоне загорелись еще 22 марта. Тление мусора с задымлением произошло на площади около 400 квадратов. В связи с ЧП прием отходов на объекте был временно прекращен.
Через пять дней возгорание удалось полностью ликвидировать.
В период проведения работ было задействовано до восьми единиц техники. Сейчас полигон работает в штатном режиме.