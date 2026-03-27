В Багаевской потушили пожар на полигоне ТКО

В Багаевской потушили пожар на полигоне ТКО
В станице Багаевской Ростовской области потушили пожар на полигоне ТКО. Об этом сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная 27 марта.

Отходы на полигоне загорелись еще 22 марта. Тление мусора с задымлением произошло на площади около 400 квадратов. В связи с ЧП прием отходов на объекте был временно прекращен.

Через пять дней возгорание удалось полностью ликвидировать.

- Все очаги полностью устранены методом послойной пересыпки инертным материалом. Задымление отсутствует, - добавила чиновница.


В период проведения работ было задействовано до восьми единиц техники. Сейчас полигон работает в штатном режиме.
Фото: Антонина Пшеничная
