В Багаевской потушили пожар на полигоне ТКО

- Все очаги полностью устранены методом послойной пересыпки инертным материалом. Задымление отсутствует, - добавила чиновница.

В станице Багаевской Ростовской области потушили пожар на полигоне ТКО. Об этом сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная 27 марта.Отходы на полигоне загорелись еще 22 марта. Тление мусора с задымлением произошло на площади около 400 квадратов. В связи с ЧП прием отходов на объекте был временно прекращен.Через пять дней возгорание удалось полностью ликвидировать.В период проведения работ было задействовано до восьми единиц техники. Сейчас полигон работает в штатном режиме.