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В Ростове зафиксировали 35% случаев заражения COVID-19

В Ростове зафиксировали 35% случаев заражения COVID-19
В Ростове выявили более трети случаев инфицирования коронавирусом. За сутки с 19 по 20 октября диагноз подтвердился у 205 горожан из 582 новых заболевших. На втором и третьем местах по количеству пациентов с COVID-19 остаются Таганрог и Шахты. Там заразились еще 25 и 24 местных жителя соответственно.

В Новошахтинске и Волгодонске ситуация по коронавирусу остается неизменной - 21 и 19 заболевших за сутки. Столько же человек подхватили инфекцию в предыдущий день. В Азове и Новочеркасске снова заболели по 16 человек, в Каменске-Шахтинском - 14, в Батайске - 13, в Гуково - 10, в Донецке - девять, а в Мясниковском районе - восемь.

По семь заболевших появились на территории Октябрьского, Зимовниковского, Азовского, Сальского, Аксайского районов. В Зерноградском, Чертковском, Шолоховском, Красносулинском, Белокалитвинском, Морозовском, Орловском и Волгодонском - по шесть. Аналогичная ситуация - в Песчанокопском, Миллеровском, Константиновском, Неклиновском и Матвеево-Курганском.

В числе новых зараженных оказались по пять жителей Тацинского, Заветинского, Цимлянского, Егорлыкского и Обливского районов. Столько же человек подхватили вирус в Мартыновском, Целинском, Веселовском и городе Зверево.

COVID-19 обнаружили у людей, проживающих в Тарасовском, Семикаракорском, Каменском, Верхнедонском и Пролетарском районах. Там, как и в Кагальницком, Багаевском, положительные результаты ПЦР-тестов получили по четыре человека.

В Кашарском, Усть-Донецком, Милютинском, Родионово-Несветайском, Боковском заразились по трое. В Ремонтненском и Куйбышевском - по двое. На территории Советского и Дубовского районов в очередной раз зафиксировали наименьшее количество случаев заражения COVID-19. Там заболели по одному человеку.

Общее число инфицированных с начала пандемии составило 149 403 жителя донского региона. Большая часть из них уже выздоровела, однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, 7 388 не смогли побороть опасный вирус.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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