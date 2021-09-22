В Ростове за 28 млн рублей отремонтируют особняк Павла Крамера

Особняк Павла Крамера, в котором располагается Ростовское общественное собрание, выборочно отремонтируют за 27,7 миллиона рублей. Деньги на это предусмотрены в областном бюджете на 2021 год.До 15 декабря текущего года ООО «Донстройпрогресс» поработает над фасадом здания, обеспечит видеонаблюдение, автоматическую пожарную и охранную сигнализации в нем, а также благоустроит и озеленит прилегающую территорию.Меценат Павел Крамер построил особняк в начале 20-го века. В 1999 году его реконструировали и передали Ростовскому общественному собранию. Сегодня здание на улице Пушкинской, 114 – памятник архитектуры неоклассицизма.