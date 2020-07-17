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В Ростове вынесли приговор экс-министру строительства региона

В Ростове вынесли приговор экс-министру строительства региона
Экс-министру строительства Ростовской области вынесли приговор. В Кировском суде Ростова зачитали решение Николаю Безуглову.

Как сообщает портал Donday.ru, Николая Безуглова признали виновным и дали ему два года условно. Кроме того, ему дали два года испытательного срока.

Бывший министр строительства Ростовской области обвинялся за злоупотребление должностными полномочиями. Он был замешан в махинациях с так называемым золотым песком. Когда шло строительство Ростов Арены, дорогой песок заменили на дешёвый.

Безуглов и экс замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш знали о незаконной деятельности.

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