В Ростове вынесли приговор экс-министру строительства региона

Экс-министру строительства Ростовской области вынесли приговор. В Кировском суде Ростова зачитали решение Николаю Безуглову.Как сообщает портал Donday.ru, Николая Безуглова признали виновным и дали ему два года условно. Кроме того, ему дали два года испытательного срока.Бывший министр строительства Ростовской области обвинялся за злоупотребление должностными полномочиями. Он был замешан в махинациях с так называемым золотым песком. Когда шло строительство Ростов Арены, дорогой песок заменили на дешёвый.Безуглов и экс замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш знали о незаконной деятельности.