В Ростове вынесли приговор бывшему топ-менеджеру «Стелла-Банка»
В донской столице вынесли приговор бывшему топ-менеджеру «Стелла-Банка». Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.
По информации портала, Регина Панайотиди, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, признана виновной.
Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил ее к трем годам условно. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны, с Панайотиди должны взыскать 1 миллиард 642 миллиона рублей.
Напомним, Панайотиди была арестована 13 мая 2019 года в Ростове-на-Дону, по ходатайству следствия суд отправил ее под стражу. В сентябре меру пресечения сменили на домашний арест.