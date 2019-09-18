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На Дону вынесли приговор начальнице почтового отделения, присвоившей 250 тысяч рублей

На Дону вынесли приговор начальнице почтового отделения, присвоившей 250 тысяч рублей
В Ростовской области приговорили начальницу почтового отделения, присвоившую 250 тысяч рублей, сообщает прокуратура Ростовской области.

Обвиняемая работала в отделении почтовой связи города Зернограда. Занимая пост начальника, она на протяжении примерно пяти месяцев забирала себе в карман деньги, вырученные за продажу товаров и некоторые услуги. В общей сложности она присвоила более 250 тысяч рублей.

- Приговором Зерноградского районного суда она признана виновной, - добавили в прокуратуре. - Ей назначили один год и шесть месяцев лишения свободы условно.

Также суд потребовал взыскать с неё причинённый ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

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