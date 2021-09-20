В Ростове выявили 40% новых инфицированных COVID-19 в регионе

Ростов - снова в лидерах по числу новых заболевших коронавирусом в области. Там выявили 189 случаев инфицирования COVID-19 - 40,4% всех зараженных. Второе место делят Таганрог, а также Сальский и Азовский районы. В этих муниципалитетах пациентами с коронавирусом стали по девять жителей.В Красносулинском, Неклиновском, Орловском, Морозовском, Мясниковском районах, Азове и Батайске заболели по восемь человек. В Багаевском, Миллеровском, Семикаракорском, Аксайском, Зимовниковском, а также городах Шахтах и Волгодонске - по семь. На территории Мартыновского, Цимлянского, Верхнедонского, Константиновского районов, Новошахтинска и Новочеркасска - по шесть.В числе новых инфицированных оказались по пять жителей Зерноградского, Обливского, Каменского, Веселовского, Боковского, Егорлыкского, Волгодонского районов. Столько же человек подхватили вирус в Гуково, Донецке, Каменске-Шахтинском и Зверево.Борьбу с опасной инфекцией начали по четыре человека, проживающих в Октябрьском, Пролетарском, Белокалитвинском, Шолоховском, Заветинском и Кагальницком районах. В Милютинском, Усть-Донецком, Ремонтненском, Тарасовском, Чертковском, Песчанокопском, Матвеево-Курганском и Тацинском - по три.Также положительные результаты тестов на коронавирус получили по два жителя Дубовского и Кашарского районов. Меньше всего инфицированных оказалось в Матвеево-Курганском, Советском и Куйбышевском районах. Там COVID-19 подхватили по одному человеку.Всего с начала пандемии пациентами с коронавирусом стали 134 766 человек. По информации регионального правительства, 6 588 из них скончались от тяжелых последствий. За минувшие сутки умерли 26 пациентов ковидных госпиталей.