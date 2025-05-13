Ростовчанам запретили содержать диких лисиц, больших удавов и черепах

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В Ростовской области людям запрещено заводить экзотических и диких животных. Информация об этом появилась на портале правовой информации.Перечень запрещенных питомцев был утвержден еще в 2019 году Дмитрием Медведевым. Однако 8 мая премьер Михаил Мишустин продлил его до 2031 года.Согласно перечню, даже самых обычных питомцев нужно заводить с аккуратностью. Оказалось, что под запретом даже удавы и черепахи. Змея не должна быть длиннее четырех метров, а черепаха – больше 30 сантиметров.Из экзотики под запрет попали скорпионы, ядовитые пауки, мурены, тигры и медведи. В основном под запретом находятся те животные, за которыми будет либо трудно ухаживать, либо они нанесут вред человеку.Если человек нарушит запрет, то ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.