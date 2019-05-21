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В Ростове из-за Дня славянской письменности и культуры изменится схема движения автобусов

В Ростове из-за Дня славянской письменности и культуры изменится схема движения автобусов
Фото: Hram-bataysk.ru
В Ростове на сутки изменится схема движения общественного транспорта. Изменения связаны с подготовкой и проведением Дня славянской письменности и культуры.

Так, с 6 утра 24 мая до 5 утра 25 мая автобус № 8 будет ходить по схеме: улица Московская – проспект Буденновский – улица Тургеневская – проспект Ворошиловский и далее - по обычному маршруту. В обратном направлении транспорт будет двигаться: проспект Ворошиловский – улица Московская – переулок Газетный – улица Темерницкая и затем - по своему маршруту.

Автобусы №№ 2, 12, 51, 60, 60а, 61 пойдут по схеме: проспект Буденновский – улица Станиславского (западный разворот) – переулок Островского – улица Московская – проспект Буденновский и далее - по своим маршрутам.

Маршруты автобусов №№ 1, 2а, 31, 65, 77, 92, 92а будут двигаться по следующей схеме: проспект Ворошиловский – улица Темерницкая – переулок Семашко – улица Московская – проспект Ворошиловский и далее - по обычным маршрутам.

Автобусы №№ 5, 22, 39, 42, 45, 49, 83 изменят схему движения таким образом: проспект Ворошиловский – улица Темерницкая – проспект Буденновский и затем - по своим маршрутам.

Маршруты №№ 33, 35, 47, 58, 78, 90, 99 будут двигаться по схеме: проспект Буденновский – улица Серафимовича – проспект Ворошиловский и далее - по своим маршрутам.

Кроме того, в этот день не будет работать троллейбус № 6.

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