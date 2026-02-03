Александр Скрябин признал, что работа снегоуборочной техники оказалась недостаточной во время снегопада в Ростове

Фото: DonDay

Александр Скрябин признал, что работа снегоуборочной техники оказалась недостаточной во время снегопада в РостовеПо информации метеорологов, за 2 февраля выпало свыше 20 сантиметров снега. Городские власти рассказали, что коммунальные службы в течение всего дня обрабатывали дороги реагентами. В работах были задействованы 119 машин и 400 дворников. Дороги расчищали несколько раз.Несмотря на усилия, вечером ситуация на дорогах ухудшилась до 10 баллов пробок. Из-за заторов технике было сложно добраться до нужных мест и очистить дороги. В итоге техника застряла в пробках и испытывала трудности при движении на подъёмах.Жители Ростова-на-Дону массово выразили недовольство по поводу нехватки снегоуборочной техники на дорогах.Жительница Ростова Анастасия рассказала, что вчера она полдня ездила по центру и видела только одну машину. Девушка считает, что для такого снегопада и ситуации на дорогах это катастрофически мало.