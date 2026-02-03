Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Александр Скрябин признал, что работа снегоуборочной техники оказалась недостаточной во время снегопада в Ростове

Александр Скрябин признал, что работа снегоуборочной техники оказалась недостаточной во время снегопада в Ростове

Александр Скрябин признал, что работа снегоуборочной техники оказалась недостаточной во время снегопада в Ростове

По информации метеорологов, за 2 февраля выпало свыше 20 сантиметров снега. Городские власти рассказали, что коммунальные службы в течение всего дня обрабатывали дороги реагентами. В работах были задействованы 119 машин и 400 дворников. Дороги расчищали несколько раз.

Несмотря на усилия, вечером ситуация на дорогах ухудшилась до 10 баллов пробок. Из-за заторов технике было сложно добраться до нужных мест и очистить дороги. В итоге техника застряла в пробках и испытывала трудности при движении на подъёмах.

Жители Ростова-на-Дону массово выразили недовольство по поводу нехватки снегоуборочной техники на дорогах.

Жительница Ростова Анастасия рассказала, что вчера она полдня ездила по центру и видела только одну машину. Девушка считает, что для такого снегопада и ситуации на дорогах это катастрофически мало.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика