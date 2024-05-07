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В Ростове врачи выявили у 26-летней девушки рак мозга после жалоб на частые обмороки

В Ростове врачи выявили у 26-летней девушки рак мозга после жалоб на частые обмороки
В Ростове медики выявили у 26-летней девушки опухоль мозга. Информацию об этом сообщили в региональном Минздраве 6 мая.

Девушка обратилась к врачу в марте. Она пожаловалась на эпизодические потери сознания, предобморочные состояния, а также перепады артериального давления. Симптомы она наблюдала на протяжении нескольких месяцев и все это время не обращалась к врачу.

После осмотра у нее заподозрили новообразование головного мозга. На КТ у нее обнаружили признаки объемного образования левой гемисферы с латеральной и аксиальной дислокацией. Этот диагноз без лечения может быть смертельным.

Девушку для дальнейшего лечения направили к нейрохирургу.
Фото: Ростов ру
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