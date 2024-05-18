Трое пострадали в массовом ДТП с автобусом в Батайске

Фото: УГИБДД по РО.

В Батайске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Согласно информации от УГИБДД по Ростовской области, инцидент случился 17 мая в обед на Промышленной улице.19-летний водитель на автомобиле марки "ВАЗ-21100" не соблюдал боковой безопасный интервал и столкнулся с "Мерседесом Бенц С250", за рулём которого находился 24-летний мужчина. Впоследствии автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Вольво".В результате аварии трое пассажиров автобуса возрастом 9, 18 и 39 лет получили травмы. Им была оказана разовая медицинская помощь.