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Трое пострадали в массовом ДТП с автобусом в Батайске

Трое пострадали в массовом ДТП с автобусом в Батайске
В Батайске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Согласно информации от УГИБДД по Ростовской области, инцидент случился 17 мая в обед на Промышленной улице.

19-летний водитель на автомобиле марки "ВАЗ-21100" не соблюдал боковой безопасный интервал и столкнулся с "Мерседесом Бенц С250", за рулём которого находился 24-летний мужчина. Впоследствии автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Вольво".

В результате аварии трое пассажиров автобуса возрастом 9, 18 и 39 лет получили травмы. Им была оказана разовая медицинская помощь.
Фото: УГИБДД по РО.
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