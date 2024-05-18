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В Ростове снова появился преследователь 12-летних школьниц

В Ростове снова появился преследователь 12-летних школьниц
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который преследовал во дворе 12-летних девочек. Его задержали за подозрение в покушении на половую неприкосновенность.

Ситуация произошла во дворе на улице 2-я Краснодарская. Ростовчанин выглянул в окно, и его взгляд зацепил подозрительный мужчина.

Как оказалось, неизвестный высматривал 12-летних девочек во дворе. Ненормальная поза и пристальный взгляд на детей вызвали бурю эмоций у горожанина.

Мужчина не выдержал, спустился на улицу и пинками прогнал подонка со двора. После этого ростовчанин подошел к девочкам, чтобы спросить, всё ли с ними в порядке. Испугавшиеся школьницы рассказали, что незнакомец ходил за ними по пятам и не спускал глаз.

Весь процесс очевидец снял на видео и выложил в сеть. Ролик разлетелся по пабликам и попал в правоохранительные органы.

По словам ГУ МВД по Ростовской области, подозреваемого задержали. Он доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Дондей
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