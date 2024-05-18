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Следователи показали, где убили второклассницу из Ольгинской

Следователи показали, где убили второклассницу из Ольгинской
Следственные органы Ростовской области обнародовали место обнаружения тела 8-летней ученицы второго класса. Её нашли мертвой в лесной зоне близ Ольгинской в Аксайском районе.

Трагические события развивались 17 мая. В этот день девочка отправилась в магазин и не вернулась домой. Свидетели сообщили, что видели, как неизвестный мужчина увозит ребенка на эвакуаторе. Местные жители организовали поиски. Через три часа тело малышки обнаружили в лесу. По предварительной информации, причиной смерти стало удушение. По факту убийства было начато уголовное расследование.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. По информации следствия, он признался в содеянном. В настоящее время рассматривается вопрос о применении к нему меры пресечения.
Фото: Дондей.
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