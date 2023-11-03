В Ростове у 27-летней девушки выявили уникальную двойную беременность

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Ростовские врачи выявили у 27-летней жительницы двойную беременность. Уникальный случай произошел в больнице № 6, сообщили в региональном Минздраве 3 ноября.В медучреждение обратилась горожанка с обильным внутрибрюшным кровотечением из-за разрыва маточной трубы. Врачи диагностировали ей внематочную беременность. Однако через месяц местная жительница снова обратилась в больницу. Анализы показали беременность сроком 4-5 недель, которая наступила одновременно с внематочной.Этот случай стал по-настоящему уникальным. Частота подобных случаев варьируется от 0,6 до 4% от общего числа беременностей.К счастью, девушка выносила ребенка без патологий. Мальчик родился в срок и здоровым.