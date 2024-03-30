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В Ростове у 34-летнего мужчины нашли опухоль после жалоб на боль в спине

В Ростове у 34-летнего мужчины нашли опухоль после жалоб на боль в спине
У ростовчанина обнаружили опухоль после жалоб на боль в спине. Информацию об этом сообщили в региональном Минздраве 29 марта.

Мужчина чувствовал боль в пояснично-крестцовом отделе. Препараты ему не помогали. Когда он обратился к врачу, его отправили на обследование. В результате у него обнаружили остеохондроз, начальные проявления спондилоартроза, протрузии межпозвонковых дисков, остеому левого крыла.

Остеома является доброкачественной опухолью. Она лечится только хирургическим путем.

Мужчину оправили к онкологу для дальнейшего лечения.
Фото: Ростов ру
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