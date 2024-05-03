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В Ростове врачи спасли женщину, у которой в печени завелись черви

В Ростове врачи спасли женщину, у которой в печени завелись черви
Ростовские врачи спасли женщину, у которой печень кишела червями. Информацию об этом сообщили в РостГМУ 3 мая.

Пациентка – уроженка Луганска. Она обратилась в больницу с болями в животе. При проведении исследования у женщины выявили поражения печени эхинококкозом - практически всей правой и части левой доли. Четыре крупные кисты занимали более 50 % ткани печени.

Тогда было принято решение делать резекцию печени. У пациентки удалили через небольшие разрезы под видеокамерой полностью все пораженные участки.

К счастью, фатальных последствий удалось избежать. Печень должна полностью восстановиться в течение 8-12 месяцев.
Фото: Rostov.ru
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