В Ростове врачи спасли женщину, у которой в печени завелись черви

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Ростовские врачи спасли женщину, у которой печень кишела червями. Информацию об этом сообщили в РостГМУ 3 мая.Пациентка – уроженка Луганска. Она обратилась в больницу с болями в животе. При проведении исследования у женщины выявили поражения печени эхинококкозом - практически всей правой и части левой доли. Четыре крупные кисты занимали более 50 % ткани печени.Тогда было принято решение делать резекцию печени. У пациентки удалили через небольшие разрезы под видеокамерой полностью все пораженные участки.К счастью, фатальных последствий удалось избежать. Печень должна полностью восстановиться в течение 8-12 месяцев.