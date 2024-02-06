Ростовские врачи спасли пациентку с пищевым кровотечением

Фото: Министерство здравоохранения по Ростовской области

Ростовские медики спасли женщину с пищевым кровотечением. Информацию об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.Жительница Новочеркасска состояла в листе ожидания на трансплантацию печени с 2018 года. Но донора ей так и не нашли, у женщины редкая группа крови - четвертая положительная. Осенью прошлого года у нее началось кровотечение из вен пищевода. Это часто заканчивается летальным исходом.В Новочеркасской БСМП врачи остановили кровь пациентке, но риск повторения остался. Женщине посоветовали обратиться в РостГМУ.- У пациентки ранее была удалена правая доля печени, после чего левая регенерировала, но из-за возникшего фиброза нормальный кровоток изменился и под повышенным давлением пошел обходным путем — по сосудам пищевода. Но они не выдерживают такого давления, и возникают опаснейшие для жизни пищеводно-желудочные кровотечения, — рассказал врач-хирург Юрий Хоронько.С таким клиническим случаем хирурги столкнулись впервые. В частности, у пациентки в печени образовалась анатомически сложная сосудистая система, из-за чего было трудно произвести шунтирование. Однако хирурги разобрались с возникшей проблемой. Риск повторения кровотечения отсутствует.Операция выполнена практически бескровно, у женщины вместо огромного шрама осталось только две миллиметровые точки на руке и шее.Самочувствие пациентки улучшилось, ее в скором времени выпишут.