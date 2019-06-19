В Ростове воспроизвели события первого дня войны



В Ростове-на-Дону 22 июня реконструировали события дня, когда немецкие войска вторглись на территорию России. Постановка состоялась в этнокультурном комплексе «Кумжа».



Напротив деревянной церкви оживленно беседуют молодые люди. Один из них – в форме советского полицейского, другой – в простой деревенской одежде и с баяном в руках. Рядом стоит девушка в военной форме. Быстрым шагом к ним подходят двое солдат. Затем приближается человек с перевязанной головой. Вокруг его туловища также обмотана медицинская повязка с пятнами крови.



Нет, он не ранен, а молодые люди – не артисты театра. Все они являются участниками постановки.

В реконструкции военных событий принимают участие более 50 человек. Среди них – представители Таганрогского военно-исторического клуба, патриотического духовного центра Георгия Победоносца, объединения «Миус-фронт», ДОСААФ России Ростовской области и других патриотических клубов Южного округа.



Мероприятие началось с выступления музыкального ансамбля. Затем ведущий начал рассказывать о том, как война пришла на порог Советского Союза.



- Жители занимались своей обычной жизнью, а рёв самолётов воспринимался как раскаты грома. Никто не знал, что началась война. В полях колосилась пшеница, дети помогали своим родителям в домашних делах, выпускники школ строили планы на будущее. И вдруг наступило 22 июня...



Неожиданно раздались выстрелы. На территории перед церковью появились люди в фашисткой форме. По всей округе раздаётся голос диктора: «Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах».



Зрители смогли увидеть, как буквально в один миг жизнь простых горожан превратилась в настоящий ад. Реконструкторы провели мероприятие, чтобы показать людям, насколько страшной может быть война и насколько важно помнить подвиг каждого советского солдата.

