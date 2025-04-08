В Ростове водители стоят в глухой пробке на Вавилова

Фото: Яндекс.Карт

В Ростове-на-Дону сегодня, 8 апреля, на перекрестке улиц Королева и Вавилова сложилась критическая ситуация для водителей. Движение оказалось полностью парализованным из-за поломок автобуса и грузовика.По данным на 17:50, пробка в сторону улицы Вавилова растянулась почти на шесть километров. Начало затора зафиксировано от съезда с улицы Ларина на Немировича-Данченко и далее до кольца на Королева. Сотни ростовчан вынуждены стоять в глухой пробке в вечерний час-пик.Ожидается, что к вечеру дорожная обстановка может ухудшиться. Водителям рекомендуется продумать обходные пути заранее, чтобы избежать транспортного коллапса.