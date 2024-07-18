В Ростове реконструируют старинный особняк на Доломановском

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В Ростове реконструируют особняк конца XIX века на Доломановском, 29, который был признан аварийным в 2020 году. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.Согласно документам, муниципалитет должен изъять 1074 квадратных метра и при этом расселить жильцов шести квартир. Сумма ущерба будет определена независимым оценщиком.В 2020 году здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения, было признано аварийным.Особняк винокура Александра Блюма был возведён в 1917 году. Краеведы отмечают, что здание обладает множеством ценных архитектурных деталей.Среди них можно выделить подоконные тяги и вставки, треугольные сандрики, расположенные на двух центральных окнах, а также прямоугольные сандрики – на боковых участках фасада. Дизайн наличника центрального полуциркульного окна раскреповки также привлекает внимание. Особняк был построен в эклектичном стиле.